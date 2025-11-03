Coppia di savonesi arrestati in possesso di hashish, ecstasy e MDMA: disposti i dociliari e l'obbligo di dimora

Una coppia, marito e moglie, savonesi, di Quiliano, sono stati arrestati a Sarzana in possesso di importanti quantità di sostanza stufacenti.

Sull'Aurelia nel comune spezzino una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabineri, ha tratto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i quarantenni Ilvi Secci e Valentina Tambone, i quali erano stati sopresi a bordo della propria auto in possesso di 6 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi, altre confezioni di hashish per un peso di oltre 50 grammi, 1 grammo di marijuana, 27 pasticche di ecstasy, 25 involucri di MDMA oltre a 1100 euro in banconote di diverso taglio che sono state ritenute provento dell’attività di spaccio.

Per la quantità, tipologia e frazionamento, dello stupefacente i militari non escludono che potesse essere destinato ad una clientela che voleva vivere il week end di Halloween “nello sballo”.

Gli arrestati difesi dall'avvocato Alfonso Ferrara, davanti al Gip del Tribunale di La Spezia, si sono entrambi avvalsi delle facoltà di non rispondere. Per Secci il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, per Tambone invece l’obbligo di dimora con permanenza notturna nella propria abitazione dalle 19.00 alle 7.00.

Il legale difensore ha chiesto i termini a difesa.