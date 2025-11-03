 / Cronaca

Cosseria, i cuccioli abbandonati nel bosco non ce l’hanno fatta

A dare la notizia è stato il Canile di Savona, attraverso un post su Facebook

Una notizia che nessuno avrebbe voluto dare: anche l’ultimo dei cuccioli ritrovati nel bosco a Cosseria non è sopravvissuto.

“Tutti i piccoli sono morti, vittime della crudeltà umana che li ha abbandonati appena nati, senza alcuna possibilità di sopravvivenza – ha commentato il Canile di Savona in un post – Un grande ringraziamento alla volontaria AVI, che li ha seguiti con dedizione e amore fino all’ultimo istante”.

Purtroppo, spiegano dal canile, quando vengono abbandonati così piccoli le probabilità di sopravvivenza sono minime. “Che il loro breve passaggio sulla Terra serva a ricordare l’importanza della responsabilità e della sterilizzazione, per evitare altre tragedie come questa”, concludono.

I tre cuccioli erano stati trovati in una busta di plastica, un gesto che aveva profondamente scosso la comunità di Cosseria e non solo. L’amministrazione comunale si era subito resa disponibile a farsi carico delle spese per il soccorso e l’accoglienza dei piccoli, coprendo i costi sostenuti dal canile, dalle ambulanze veterinarie e dalle associazioni coinvolte.

Il sindaco Roberto Molinaro aveva inoltre chiesto ai carabinieri Forestali di indagare sull’abbandono, un gesto che aveva definito “crudeltà che non appartiene alla nostra comunità”.

Graziano De Valle

