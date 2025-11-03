Cosseria, i cuccioli abbandonati nel bosco non ce l’hanno fatta

Una notizia che nessuno avrebbe voluto dare: anche l’ultimo dei cuccioli ritrovati nel bosco a Cosseria non è sopravvissuto.

“Tutti i piccoli sono morti, vittime della crudeltà umana che li ha abbandonati appena nati, senza alcuna possibilità di sopravvivenza – ha commentato il Canile di Savona in un post – Un grande ringraziamento alla volontaria AVI, che li ha seguiti con dedizione e amore fino all’ultimo istante”.

Purtroppo, spiegano dal canile, quando vengono abbandonati così piccoli le probabilità di sopravvivenza sono minime. “Che il loro breve passaggio sulla Terra serva a ricordare l’importanza della responsabilità e della sterilizzazione, per evitare altre tragedie come questa”, concludono.

I tre cuccioli erano stati trovati in una busta di plastica, un gesto che aveva profondamente scosso la comunità di Cosseria e non solo. L’amministrazione comunale si era subito resa disponibile a farsi carico delle spese per il soccorso e l’accoglienza dei piccoli, coprendo i costi sostenuti dal canile, dalle ambulanze veterinarie e dalle associazioni coinvolte.

Il sindaco Roberto Molinaro aveva inoltre chiesto ai carabinieri Forestali di indagare sull’abbandono, un gesto che aveva definito “crudeltà che non appartiene alla nostra comunità”.