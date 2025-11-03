Savona, incidente in via Chiappino: auto sbanda finendo contro un muretto, una persona in codice giallo

Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio odierno, intorno alle 15:30, in via Chiappino a Savona, dove un'automobile è improvvisamente sbandata andando a terminare la propria corsa contro un muretto a bordo strada.
Immediato è scattato l'allarme al 112. I militi della Croce Oro Mare, coadiuvati dal personale dell'automedica, hanno prestato le prime cure del caso all'uomo che si trovava alla guida del mezzo, predisponendone il trasporto in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo.
Sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e la viabilità, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.