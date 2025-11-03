 / Cronaca

Cronaca | 03 novembre 2025, 11:08

Maltrattamenti, violenza sessuale ed estorsione: 68enne arrestato ad Andora

L’uomo, arrestato in esecuzione di un cumulo di pene per reati commessi a Imperia, deve scontare oltre sette anni di carcere

Nei giorni scorsi, ad Andora, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un sessantottenne, residente nell’imperiese, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

L’ordine è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria, per un cumulo di pena per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione, relativamente a fatti commessi ad Imperia.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile in collaborazione con il Commissariato di Alassio, presso il proprio domicilio di Andora, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sanremo, dove dovrà scontare oltre sette anni di pena.

Redazione

