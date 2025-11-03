 / Cronaca

Cronaca | 03 novembre 2025, 08:45

Scontro tra due auto a Dego: un ferito al Santa Corona

Il sinistro si è verificato ieri lungo la Sp 542

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in località Isola, lungo la Sp 542, nel territorio di Dego. L’allarme è scattato poco dopo le 18, a seguito di un violento scontro frontale tra due automobili.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari della Croce Bianca, l’auto infermieristica Indiae le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

