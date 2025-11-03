Savona: un ciclo di incontri per scoprire la medicina tra cultura, arte e scienza

A partire dal mese di novembre, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, avrà inizio un ciclo di incontri dal titolo “Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza”.

La sala convegni dell’Ordine si trova a Savona, in Piazza Simone Weil 40, presso il centro polifunzionale “Le Officine”, al secondo piano.

Gli appuntamenti, a cadenza mensile, si terranno di norma ogni terzo mercoledì del mese, dalle ore 20:30 alle 22:30. Alcuni eventi, in base alla disponibilità dei relatori, potranno svolgersi in serate diverse.

Gli incontri avranno un taglio scientifico e divulgativo e saranno rivolti non solo ai medici, ma anche alla cittadinanzae agli studenti delle scuole superiori, in particolare a coloro che seguono il percorso “Biologia con Curvatura Biomedica”.

Ogni serata vedrà la partecipazione di uno o due relatori, che affronteranno temi differenti o collaboreranno su un unico argomento. Hanno già dato la loro disponibilità, tra gli altri, il dottor Federico Baricalla, il dottor Massimo Barbetta, il dottor Duccio Buccicardi, il dottor Mario Cennamo, il dottor Luca Corti, il dottor Ugo Folco, il dottor Renato Giusto, il dottor Alberto Macciò, la dottoressa Viviana Panunzio e la dottoressa Elisa Zanelli.

In allegato è disponibile il programma dettagliato per il 2025, con i titoli delle conversazioni. Successivamente verrà pubblicato anche il programma per il 2026.

La capienza della sala convegni è di 75 posti. In caso di esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile accogliere fino a 25 persone aggiuntive, distribuite tra la sala consiglio e la sala multimediale, collegate in audio/video con la sala principale.

È richiesta la prenotazione, da effettuarsi tramite e-mail all’indirizzo omceosv@omceosv.it oppure telefonando al numero 019 826427, comunicando i propri dati e un recapito telefonico o e-mail.