Sassello, non ce l'ha fatta Gabriele Valcalda: il 60enne ritrovato dopo giorni di ricerche

Non ce l'ha fatta Gabriele Valcalda, il 60enne disperso a Sassello dal 30 ottobre e ritrovato sabato, 1 novembre.

L'uomo era stato individuato dalle unità cinofile dei vigili del fuoco a circa un chilometro da casa, in località La Carta, ma in una zona impervia, in un torrente, che rendeva complicato il recupero.

L'uomo non era in condizioni di salute ottime, era infreddolito, con una ferita alla testa ma cosciente.

Trasportato dall'elisoccorso Drago, proveniente da Torino, all'ospedale civico di Alessandria, purtroppo è scomparso nella giornata di ieri.

Alle operazioni di recupero di Valcalda avevano preso parte gli SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana – Nucleo Liguria, che comprendono tra il proprio personale un infermiere di area critica, la dottoressa del 118, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino e la squadra volontaria dei Vigili del Fuoco di Borghetto Santo Spirito.

Il ritrovamento era avvenuto a circa 500 metri dall’UCL (Unità di Comando Locale) dei Vigili del Fuoco e a 300 metri dall'abitazione dell’uomo.

Si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle 20.15 di giovedì 30 e da allora non aveva più fatto ritorno.

Preoccupata per il mancato rientro, la famiglia aveca dato l’allarme. Le operazioni di ricerca, avviate poco dopo la mezzanotte, si erano concentrate nelle aree boschive che circondano il paese, impegnando il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i vigili del fuoco — che avevano coordinato le operazioni —, i Carabinieri, la Protezione civile e le squadre speciali della Croce Rossa.

"Ci stringiamo alla famiglia, agli amici, i vicini, dopo la notizia di questa mattina. Era una persona dei nostri posti, un punto di riferimento per il territorio, che ha basato la sua vita sul lavoro, che frequentavo da 50 anni" il cordoglio del Sindaco Gian Marco Scasso a nome dell'amministrazione comunale.

Il rosario sarà celebrato questa sera alle 20.00 nella chiesa della N.S. della Visitazione di Vara Superiore ad Urbe.

Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 5 novembre, alle 15.00 nella stessa chiesa.