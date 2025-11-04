Albissola Marina: proseguono le Serate a Tema della Pignatta Rossa

Atmosfera conviviale, sapori autentici e racconti di gusto: è questo il segreto del successo delle Serate a Tema firmate Pignatta Rossa, appuntamenti dove la cucina diventa esperienza, incontro e memoria.

Dopo i sold out delle prime due serate dedicate a due eccellenze come il Riso e la Zucca di Rocchetta di Cengio, ad Albissola Marina proseguono le attesissime serate ideate dalla chef Tiziana Piras dell’Artrattoria Pignatta Rossa, in collaborazione con il giornalista Claudio Porchia, che accompagna ogni piatto con racconti, curiosità e suggestioni dedicate al cibo e alle tradizioni.

Diventata ormai un appuntamento fisso e amatissimo dal pubblico, la rassegna propone un vero e proprio viaggio tra sapori, ingredienti e culture diverse, costruendo un calendario che unisce ricerca gastronomica, valorizzazione del territorio e convivialità autentica.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 18 novembre con la Serata Sarda, un viaggio nei sapori autentici della Sardegna, terra d’origine della chef Piras. Dalla tradizione marinara alle ricette di campagna, un menù che celebra radici, profumi e memoria culinaria dell’isola.

Un percorso tra i piatti più rappresentativi della cucina sarda, ricco di gusto e tradizione: si comincia con la Panada sarda di carne, scrigno di pasta dorata che racchiude un ripieno succulento e profumato, per poi proseguire con i classici Malloreddus alla campidanese, avvolti in un sugo di pomodoro, salsiccia e zafferano.



Il cuore del menù è il Maialetto arrosto con patate, simbolo delle feste e dei momenti di condivisione, tenero e croccante al tempo stesso.

A chiudere in dolcezza, le inconfondibili Seadas con miele di cardo, tra profumo di agrumi e note floreali, per un finale che sa di Sardegna.

Costo: 48 € a persona – inclusi vino Sella & Mosca bianco o rosso (1 bottiglia ogni 4 persone), acqua e caffè Illy.

Ultimo appuntamento – Giovedì 11 dicembre

Serata “Natale alla Savonese”

Un evento speciale per avvicinarsi alle festività natalizie attraverso i piatti della tradizione locale.

La cucina savonese diventa protagonista di un menù che intreccia ricordi familiari, gusto e convivialità, in un’atmosfera calda e festosa.

Per informazioni e prenotazioni: 349 5465722

La Pignatta Rossa – Via Italia 55, Albissola Marina (SV)