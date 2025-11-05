Millesimo, il premio "Enrico Del Carretto" assegnato al gruppo di Protezione civile

Nel corso della seduta del Consiglio comunale, è stato deliberato all’unanimità di assegnare il premio “Enrico Del Carretto al Merito di Millesimo” 2025 al gruppo di Protezione civile, come segno di gratitudine per il costante impegno, la dedizione e la disponibilità dimostrate a servizio della cittadinanza.

La decisione è maturata a seguito della riunione della Commissione per l’assegnazione del premio, tenutasi il 1° ottobre nel Salone Comunale, secondo quanto previsto dal regolamento. L’organo, formato dal sindaco, dal parroco, da due consiglieri comunali (uno di maggioranza e uno di opposizione) e dai rappresentanti delle associazioni e realtà civiche locali, ha lavorato in modo condiviso per individuare la candidatura più meritevole da sottoporre al Consiglio.

Con il conferimento del premio alla Protezione civile, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a un gruppo di volontari che, con spirito di solidarietà e forte senso civico, rappresentano un punto di riferimento nei momenti di difficoltà e un esempio concreto di impegno collettivo per la sicurezza e il benessere della comunità.

Il Premio “Enrico Del Carretto”, istituito per valorizzare persone, enti e associazioni che si distinguono per meriti civili, culturali o sociali, viene conferito ogni anno il 9 novembre, in occasione della ricorrenza della fondazione del Comune di Millesimo.