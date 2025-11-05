 / Cronaca

Cronaca | 05 novembre 2025, 14:05

Albenga, la Dia passa al setaccio i cantieri del PNRR: verifiche agli interventi per la depurazione

I cantieri attivi in città al momento sono cinque

Sotto la lente delle Dia i cantieri riguardanti gli interventi di collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la rete fognaria di via del Roggetto, con la vasca di laminazione in via Bologna, nell’area dell’ex tribunale. I diversi siti sono legati ai fondi del PNRR.

Gli uomini della Dia, insieme a Carabinieri e agenti della Polizia di Stato, hanno effettuato nelle ultime ore una serie di controlli sui lavori di depurazione in corso, nell’ambito delle verifiche nazionali per prevenire infiltrazioni criminali e garantire la corretta gestione dei fondi pubblici.

Stando a quanto appreso, si tratta di controlli ordinari, al momento senza alcuna evidenza di anomalie.

Maria Gramaglia

