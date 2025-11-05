Stella, scontro tra tir e auto: nessun ferito

Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 334, nel territorio comunale di Stella, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un tir e una Fiat Punto.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto in una curva: l’autovettura sarebbe finita sotto il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

L’impatto, fortunatamente di lieve entità, non ha causato feriti. La strada, rimasta chiusa per alcuni minuti per consentire le operazioni di messa in sicurezza, è stata riaperta e la circolazione è tornata regolare.