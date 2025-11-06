Esemplare di lupo avvistato nel centro di Spotorno, il video circola sui social

Ha destato sorpresa e anche un po’ di paura l’avvistamento, nella serata di martedì 4 novembre, di un lupo nel centro di Spotorno.

A riprenderlo, intorno alle 21, è stato un cittadino di passaggio nella zona tra l'Aurelia e via Verdi, mentre l'animale palesemente spaesato attraversava la strada. Anche altri hanno notato l'esemplare, all'apparenza giovane, aggirarsi in zona.

Poco dopo, nei pressi del torrente di piazza Napoleone, un altro residente ha ripreso un cinghiale intento a cibarsi di un capriolo: secondo quanto ricostruito, molto probabilmente il lupo sarebbe giunto verso il centro abitato inseguendo e uccidendo il capriolo e venendo messo in fuga poi dall'arrivo del cinghiale che si è avventato a sua volta sulla preda.

E mentre dal Comune fanno sapere di essere attenti al monitoraggio della situazione e pronti a far presente un eventuale aggravio della stessa agli organismi competenti, la presenza del lupo, documentata dai video circolati sui social, ha generato preoccupazione soprattutto tra i padroni di cani, intimoriti per le passeggiate serali.

Tuttavia, secondo l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e il Partito Animalista Italiano (PAI) non c’è alcun motivo di allarme. «Mentre nel resto del mondo l’incontro con un animale selvatico è accolto con meraviglia e rispetto per la natura che resiste, in Liguria basta un lupo in cerca di territorio per mandare nel panico interi quartieri» scrivono le due organizzazioni in una nota congiunta.

«A Spotorno, salvo che non si scopra trattarsi dell’ennesimo “lupo meticcio” (cioè un cane somigliante), con tutta probabilità si è trattato di un giovane esemplare in naturale espansione: un maschio o una femmina allontanato dal branco d’origine e in cerca di un nuovo territorio o di un compagno. Come confermano etologi e zoologi, questi spostamenti non hanno alcun intento predatorio e non rappresentano nessun pericolo per adulti, bambini, cani o gatti» spiegano ancora le due associazioni.

Il caso spotornese si aggiunge a una lunga serie di avvistamenti in tutta la Liguria, anche nella zona d'intorno all'altopiano delle Manie comprendendo quindi i comuni di Finale e Noli ma anche i vicini Vezzi Portio, Orco Feglino e, appunto, ora anche Spotorno in centro città.

L’OSA e il PAI invitano dunque a non alimentare paure infondate e a cogliere nell’episodio un segnale positivo di biodiversità. Nelle documentazioni prodotte dai tecnici dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dai referenti del monitoraggio regionale, emerge come la presenza del lupo sia un indicatore di buona salute dell’ecosistema e che gli incontri ravvicinati, seppur spettacolari, restino per ora eventi considerati rari e senza conseguenze ai quali comunque prestare la giusta prudenza e attenzione.