160 anni della Guardia Costiera, le celebrazioni a Vado Ligure

Mercoledì 5 novembre, a bordo della M/N Mega Express di Corsica Ferries, ormeggiata nel Porto di Vado Ligure, è stato celebrato il 160º anniversario della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Il Propeller Club Port of Savona–Vado, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Savona-Vado e Corsica Ferries, ha organizzato una serata di grande significato istituzionale.

L’evento ha rappresentato, come sottolineato dal Presidente del Propeller Club Savona–Vado, Pietro Giglio, “un momento di riflessione e di riconoscenza verso un Corpo che, da oltre un secolo e mezzo, garantisce la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e la salvaguardia della vita umana in mare”

Durante il suo intervento preciso e coinvolgente, il Capo di Compartimento e Comandante della Capitaneria di Porto di Savona-Vado, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, ha illustrato il ruolo della Guardia Costiera nel contesto marittimo contemporaneo, soffermandosi in particolare sulle sfide legate alla sicurezza della navigazione, alla tutela delle persone e dell’ambiente marino e alla promozione della sostenibilità, sottolineando l’importanza della collaborazione con gli operatori del settore per affrontare in modo efficace le attuali tematiche del mondo marittimo.

Alla serata hanno partecipato Autorità civili e militari e rappresentanti del cluster marittimo-portuale, oltre ai soci del Propeller.

L’evento si è svolto in un clima di ascolto, convivialità e condivisione, nel segno dei valori che da 160 anni ispirano l’azione delle Capitanerie di Porto italiane: competenza, servizio e passione per il mare.