Savona, i solisti della Filarmonica Ceca in concerto l'8 novembre

Sabato 8 novembre alle 21, la chiesa di San Domenico ospiterà un appuntamento di prestigio del Festival Internazionale di Musica di Savona: dodici solisti della Česká Filharmonie, orchestra sinfonica nazionale della Repubblica Ceca, si esibiranno in un concerto straordinario a ingresso libero.

L'ensemble di fiati e archi, composto da strumentisti di altissimo livello, proporrà un programma che spazia da Mozart a Dvořák, passando per Prokofiev. In scaletta l'Ouverture da Le Nozze di Figaro e l'Ave Verum Corpus di Mozart, brani da Romeo e Giulietta di Prokofiev e la Serenata per fiati di Dvořák.

La Filarmonica Ceca, fondata nel 1896 con un concerto diretto da Antonín Dvořák, è oggi una delle più prestigiose orchestre sinfoniche al mondo. Con sede nel Rudolfinum di Praga, vanta una storia segnata da grandi direttori e da una costante ricerca di eccellenza.

Il concerto, promosso dall'Associazione Ensemble Nuove Musiche, rappresenta un'occasione unica per il pubblico ligure di ascoltare dal vivo interpreti che portano con sé l'eredità di una delle maggiori tradizioni musicali europee.

Il Festival 2025, che si svolge dal 25 agosto al 12 dicembre, è stato confermato tra i progetti finanziati dal FUS del Ministero della Cultura, collocandosi al secondo posto in Liguria.