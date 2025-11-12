Alassio, tenta il furto in un negozio di frutta e verdura: bloccato dalla Polizia di Stato

Lo scorso fine settimana, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio hanno sventato un furto in un negozio di frutta e verdura del centro città, tentato da un cittadino straniero. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente.

L’uomo, dopo aver infranto la porta a vetri del negozio e aggredito i dipendenti di un locale vicino, alla vista della Volante impegnata nei controlli in zona si è dato alla fuga.

Gli agenti, senza perderlo di vista, lo hanno inseguito per alcuni metri, riuscendo infine a raggiungerlo e bloccarlo. Si tratta di un trentaquattrenne di origine marocchina, segnalato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.