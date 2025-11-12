Da Alassio con un’auto rubata, sperona i carabinieri e tenta la fuga: arrestato a Spotorno

Ruba un’auto ad Alassio, ma la sua corsa si ferma a Spotorno, dove ad attenderlo ci sono i carabinieri. Protagonista un uomo di 31 anni, di origine straniera, che stamattina presto ha rubato il mezzo e si è diretto verso Savona.

La segnalazione del furto è arrivata immediatamente ai carabinieri, che hanno attivato le pattuglie e, in poco tempo, il veicolo è stato intercettato a Spotorno, dove i militari hanno tentato di bloccarlo con una manovra a sbarramento. L’uomo, però, ha speronato l’auto di servizio, tentando di sfuggire. L’impatto è stato violento e ha danneggiato la gazzella dei carabinieri.

Dopo lo scontro, il 31enne ha abbandonato il veicolo e ha provato a proseguire la fuga a piedi. Zoppicante e probabilmente ferito nell’impatto, avrebbe anche compiuto un salto da un dislivello, procurandosi ulteriori lesioni a bacino e braccio. La fuga è durata pochi minuti: i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato senza ulteriori incidenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’automedica, e i volontari della Croce Bianca di Spotorno. Il 31enne è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. L’arresto è scattato immediatamente.