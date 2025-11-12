Dego baciata dalla fortuna: mezzo milione al gratta e vinci

Questa mattina, intorno alle 7.30, la fortuna ha scelto Dego e la Tabaccheria di Alda Barlocco.

Una donna di circa 70 anni, che frequenta il negozio settimanalmente e ogni tanto si concede un gratta e vinci, ha vinto 500mila euro con il gioco “La Tombola”, spendendo appena 5 euro.

Non è la prima volta che il tabacchino degnese porta fortuna: già nel 2011, un gratta e vinci, sempre da 5 euro, aveva regalato 500mila euro con il gioco “Il Miliardario”, confermando il negozio come un vero portafortuna per gli appassionati di lotterie.