“In cammino con Matteo – L’amore al centro della fede”: appuntamento a Borgio Verezzi il 14 novembre

Alle 20.45 una serata con Paolo De Martino, diacono permanente e responsabile dell’apostolato biblico dell’Arcidiocesi di Torino

Venerdì 14 novembre a Borgio Verezzi, alle ore 20.45, presso la chiesa di Gesù Redentore in Via 4 Novembre 45, si terrà l’incontro “In cammino con Matteo – L’amore al centro della fede”.

La serata, guidata da Paolo De Martino, diacono permanente e responsabile dell’apostolato biblico dell’Arcidiocesi di Torino, offrirà un momento di riflessione e spiritualità aperto a tutti. 

Insegnante di religione ed educatore, De Martino accompagnerà i partecipanti in un percorso di riscoperta del messaggio evangelico, mettendo l’amore come cuore della fede cristiana.

