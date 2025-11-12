Scomparsa di Franco Orsi, Bucci: "Cordoglio per la perdita di una figura da sempre impegnata per la Liguria e il suo territorio"

"Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore".

Cosi commenta in una nota Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, che aggiunge: "Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità.

"Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore", conclude il presidente Bucci, a nome suo e della giunta regionale.