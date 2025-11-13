Albenga celebra la Giornata della Gentilezza con i bambini della scuola dell’Infanzia San Clemente

Anche quest’anno i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia San Clemente, dell’I.C. Albenga 2°, hanno partecipato con entusiasmo alla Giornata della Gentilezza, portando un messaggio speciale al quartiere di Vadino.

I piccoli protagonisti hanno realizzato frasi, parole e disegni che sono stati raccolti in barattoli, distribuiti nei negozi del quartiere. Chiunque ne prenderà uno a casa potrà così condividere a sua volta un gesto di gentilezza, diventando custode di un pensiero positivo.

Per la scuola, questa iniziativa non è solo un’attività di un giorno, ma un’occasione per trasmettere un vero e proprio stile di vita, lasciando un’impronta indelebile nel cuore delle future generazioni.

“La gentilezza lascia un’impronta” diventa così non solo un motto, ma un invito concreto a costruire una comunità più attenta, rispettosa e solidale.