Gli over 70 non dovranno più rinnovare la carta d'identità: la novità nel decreto Semplificazioni

Il nuovo decreto Semplificazioni in arrivo in Parlamento introduce una riforma destinata a interessare milioni di cittadini: la carta d'identità diventerà permanente - o comunque con validità estremamente prolungata - per chi ha superato i settant'anni. L'annuncio è arrivato dal ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto a "Next Economy" su Giornale Radio.

Attualmente il documento ha validità decennale per tutti gli adulti. Con la nuova normativa, una volta compiuti 70 anni non sarà più necessario preoccuparsi di rinnovi periodici: niente più file agli sportelli comunali, appuntamenti da fissare o scadenze da segnare sul calendario. Una semplificazione che, secondo il ministro, punta a «rendere più semplice la vita ai cittadiani», alleggerendo il carico burocratico soprattutto per la fascia anziana della popolazione.

Tuttavia, diversi aspetti operativi attendono ancora chiarimenti. Uno dei punti più delicati riguarda chi si trova in una fascia d'età di transizione: un cittadino che oggi ha 61 anni e la cui carta scadrà esattamente al compimento dei 70 dovrà effettuare un ultimo rinnovo o il documento attuale rimarrà automaticamente valido? Altrettanto rilevante è la questione degli aggiornamenti: fotografia, indirizzo di residenza e stato civile possono cambiare anche in età avanzata, e il decreto dovrà specificare come gestire queste variazioni senza obbligo di rinnovo completo.