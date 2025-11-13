 / Cronaca

Da Alassio ad Albenga, pedinato e arrestato con 40 grammi di cocaina in casa

Il giudice ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari

Era stato fermato con pochi grammi di hashish, ma la successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato alla scoperta di 40 grammi di cocaina. Per questo un uomo, italiano, è stato arrestato dai Carabinieri.

I militari lo tenevano sotto osservazione già da Alassio e, dopo averlo seguito fino ad Albenga, hanno assistito a una presunta cessione di sostanza stupefacente.

Quando l’uomo è rientrato nel comune alassino, è stato fermato: sotto il berretto nascondeva una piccola quantità di hashish, mentre la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire la cocaina.

Condotto in Tribunale a Savona per il processo per direttissima, il giudice Roberto Amerio ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

Luciano Parodi

