A Savona la presentazione del libro “La sua sola ricchezza” di Domenico Mancuso

Venerdì 14 novembre alle 17 alla S.M.S. Fornaci in C.so Vittorio Veneto 73r si terrà la presentazione del romanzo “La sua sola ricchezza” di Domenico Mancuso, in cui l’autore, attraverso la figura del padre, racconta le vicissitudini della guerra, le lotte in Sicilia per la conquista della terra, l’immigrazione al nord per il lavoro, l’inserimento nella comunità savonese.
Dialogherà con l’autore Anna Traverso, con interventi del notaio Enzo Motta, presidente del sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello”.