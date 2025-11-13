Noli festeggia la musica e Santa Cecilia: all’Oratorio di Sant’Anna la Big Band del Golfo dell’Isola

Si concluderà sabato 15 novembre alle ore 21.15, presso l’Oratorio di Sant’Anna a Noli, il trittico di concerti dedicato a Santa Cecilia, patrona dei musicisti. A chiudere la rassegna sarà la “Big Band del Golfo dell’Isola” della Filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli, protagonista di una serata dal titolo evocativo “Quando la banda passò”.

L’appuntamento, realizzato con il contributo del Comune di Noli, sarà un viaggio musicale tra memoria e tradizione, dedicato al ruolo delle bande italiane nel secolo scorso. Attraverso canzoni, fantasie e brani classici, il concerto offrirà una retrospettiva musicale e culturale sull’importanza delle bande cittadine nella vita sociale e artistica della seconda metà del Novecento.

A condurre il pubblico in questo percorso sarà Mauro Barbieri, che tra introduzioni, racconti e momenti musicali, accompagnerà la “Big Band del Golfo dell’Isola” — una formazione di circa 25 elementi — in un repertorio variegato e coinvolgente.

Sul palco anche i solisti Alessandro Delfino (pianoforte), Mauro Barbieri (voce e presentazioni), Marco Pizzorno (chitarra) e Stefano Ravera (batteria jazz), sotto la direzione artistica di Claudio Massola.

Una serata all’insegna della musica e della tradizione, aperta a tutti con ingresso gratuito.