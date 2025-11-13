Finale, mille euro alle associazioni della Consulta del Volontariato con l'iniziativa "Un voto, un pasto"

Si conferma saldo e fruttuoso il rapporto tra la Consulta del Volontariato di Finale Ligure, l'organo che coordina numerose associazioni benefiche del territorio, e Coop Liguria.

Nei giorni scorsi è infatti avvenuta, da parte dei Soci di quest'ultima, la consegna di due buoni spesa da 500 € l'uno donati attraverso l'iniziativa "Un voto, un pasto". Si tratta di un progetto che destina fondi a interventi di lotta alla povertà scelti tramite il voto dei soci stessi in sede di approvazione annuale del bilancio.

Una "trasformazione" in solidarietà del voto che anche quest'anno darà sostegno all'impegno di Caritas e delle due San Vincenzo (Marina e Borgo), attive sul territorio a sostenere le fasce più fragili della popolazione.

"Ringraziamo Coop e i suoi soci finalesi che hanno ancora una volta premiato le nostre associazioni - commentano dalla Consulta del Volontariato -. Inoltre, un pensiero va a tutti i volontari delle associazioni che, con grande disponibilità, rispondono sempre presente alle iniziative di solidarietà ogni qualvolta queste vengono messe in campo e, naturalmente, ai tanti finalesi che permettono che tutto ciò sia possibile con la loro generosità".