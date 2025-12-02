Carcare, concerto di beneficenza con la pianista Cinzia Bartoli

I Lions Valbormida, con la partecipazione della loro socia e pianista internazionale Cinzia Bartoli, organizzano un concerto speciale dedicato alla solidarietà. L’evento nasce con un obiettivo concreto: raccogliere fondi per l’acquisto di generi alimentari destinati alle persone e alle famiglie più in difficoltà, seguite dalla parrocchia di Carcare.

Diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio “Paganini” di Genova e perfezionata a Parigi, Bartoli ha costruito una carriera brillante che l’ha portata a esibirsi in 26 Paesi, a realizzare registrazioni per RAI e Telemontecarlo e a ottenere riconoscimenti prestigiosi, come il Premio “Eccellenza Donna”. Considerata una straordinaria interprete di Maurice Ravel, ne ha inciso l’integrale pianistica.

Il 5 dicembre, alle ore 21.00, presso la Parrocchia di Vispa in Carcare, si terrà una serata di grande valore musicale e umano, in cui l’arte si trasforma in un gesto concreto di vicinanza e sostegno verso chi vive situazioni di fragilità all’interno della comunità.