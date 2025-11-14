Albissola Marina, il 15 novembre la presentazione del libro “La testimonianza di un ribelle”: al MuDA l’incontro con Piero Romano

Un pomeriggio all’insegna della memoria. Nella giornata di domani, sabato 15 novembre, il Centro Esposizioni MuDA di Albissola Marina ospiterà un incontro con il partigiano Piero Romano, protagonista e testimone di una stagione fondamentale della storia italiana.

L’evento, intitolato “La testimonianza di un ribelle” (dal titolo dell’omonimo libro basato sulla sua storia), nasce con l’intento di rendere omaggio ai cento anni dell’albissolese celebrando al tempo stesso la sua vita: un secolo dedicato alla Resistenza e alla costruzione della democrazia nel Dopoguerra.

L’iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione tra le sezioni ANPI dei Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, Fondazione Museo della Ceramica di Savona e le amministrazioni delle due Albisole.

Un ruolo importante sarà ricoperto anche dagli elaborati realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Arturo Martini di Savona, opere che hanno visto la luce in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione (25 aprile 2025). I disegni saranno esposti negli spazi del MuDA dal 15 al 22 novembre contribuendo così a dar seguito all’incontro di domani con un percorso visivo dedicato alla memoria e ai valori della libertà.

Durante l’evento, oltre a Piero Romano, interverranno la Dott.ssa Anna Traverso (in qualità di coordinatrice del progetto) e i sindaci di Albissola Marina e Albisola Superiore (Gianluca Nasuti e Maurizio Garbarini). Inoltre, sempre in occasione dell’iniziativa, Antonella Ratto e Giovanni Martini leggeranno alcuni brani tratti proprio dal libro “La testimonianza di un ribelle, offrendo al pubblico un ulteriore spunto di riflessione sulla forza della memoria tramandata oralmente.

L’appuntamento si preannuncia dunque come un momento di grande valore culturale e civile: una rara occasione per ascoltare la voce di chi ha attraversato un secolo di storia e continua a trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della partecipazione e della difesa dei diritti.

L’inizio dell’evento, originariamente previsto alle ore 16:00, è stato posticipato alle 16:30 per evitare la sovrapposizione con i funerali di Franco Orsi, ex sindaco di Albisola Superiore scomparso nella giornata di mercoledì.