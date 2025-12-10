"Il Natale delle Albisole 2025": musica, luminarie e spettacoli per grandi e piccini

Dopo Enjoy Estate 2025, il calendario condiviso degli eventi estivi, i Comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina presentano “Il Natale delle Albisole 2025”, musica, animazione, spettacoli e tanta felicità! Si ritorna a respirare aria di festa per vivere con serenità e gioia momenti di condivisione, intrattenimento, cultura e divertimento, pensati per grandi e piccini.

Il Comune di Albisola Superiore inizia la stagione degli eventi venerdì 5 dicembre con l’inaugurazione della mostra realizzata dalla Fondazione Museo della Ceramica presso il Museo Manlio Trucco “Nel tempo del déco – Albisola 1925. La Fenice di Manlio Trucco”. Sabato 6 dicembre, San Nicolò patrono della città, aprirà ufficialmente la stagione natalizia con la consueta festa patronale con fiera, giostre, animazione per bambini e le luminarie in città. “Anche quest’anno – spiega l’Assessore al Turismo e Vice Sindaco Luca Ottonello – tutta Albisola sarà illuminata a festa: alle luminarie in corso Ferrari e corso Mazzini e a quelle realizzate nei due centri storici si unirà anche l’accensione delle principali rotatorie e del ponte di Ellera. Come da tradizione una suggestiva illuminazione farà brillare il ponte medievale di via della Rovere ed una nuova installazione, tutta da scoprire, sarà posizionata nel centro storico di Capo, per diventare una magnifica postazione selfie. Luminarie ed eventi sono realizzati anche grazie al finanziamento FUNT, il Fondo Unico Nazionale del Turismo, gestito da Regione Liguria e finalizzato a realizzare iniziative, attività e manifestazioni nel periodo natalizio. Oltre alle luminarie un ricco calendario di iniziative animerà tutto il mese di dicembre e accompagnerà residenti e turisti durante le festività, con concerti, spettacoli ed animazione per bambini, mostre e presepi, organizzati in collaborazione con l’Assessore alla Cultura Simona Poggi e con l’Assessore ai Servizi Sociali e Progetto SAI Massimo Sprio”.

Tra le iniziative per i bimbi, venerdì 19 dicembre presso la Biblioteca Civica il laboratorio creativo “Decoriamo l’albero di Natale” a cura di Luigi Bevilacqua e domenica 21 dicembre nel centro storico di Capo “Il bosco incantato”, animazione itinerante a cura di Nati da un Sogno. Tre gli appuntamenti presso il Cinema Teatro Don Natale Leone: il 27 dicembre proiezione del film d’animazione “Zootropolis 2”, il 29 lo spettacolo di teatro per famiglie “La bella addormentata la racconto io” a cura di Cattivi Maestri e “Luci”, racconto teatrale di e con Massimo Ivaldo, entrambi inseriti nel progetto SAI.

La rassegna musicale Note di Natale prevede cinque appuntamenti: si comincia il 17 dicembre con “Incanto di Natale”, concerto di Holly Jolly Christmas Band, a cura di Assessorato alla cultura per continuare con “In armonia” il concerto del Coro Lirico Manzino del 27 dicembre. Il primo gennaio si terrà, sempre presso il Cinema Teatro Don Natale Leone, l’ormai classico Concerto di capodanno a cura dell’Associazione Artincanto, quest’anno intitolato “Canzoni e storie per un nuovo anno”. All’interno della rassegna acnhe due appuntamenti importanti a cura dell’Associazione Culturale Corelli: domenica 21 dicembre, presso il Teatro Don Natale Leone “A Night in Bethlehem”, concerto del Trio O ‘Carolan e martedì 30 dicembre presso il Santuario della Pace “Il respiro della musica” con l’esibizione del duo Aonzo/Zanetti.

Dicembre è il mese dei presepi: domenica 7 sarà inaugurato il presepe meccanico di Luceto, presso la Chiesa di San Matteo, realizzato da Renato e Maria Piccone: una straordinaria tradizione amata da grandi e piccini, da visitare ed ammirare! Il pomeriggio di Natale inizierà la tradizionale Mostra dei Presepi presso l’Oratorio di San Nicolò, a cura di CTC Il Castellaro.

Il calendario completo è scaricabile dal sito www.albisolaturismo.it

Tutte le info possono essere reperite anche sulle pagine social del Comune (FB: @Assessorato al Turismo di Albisola Superiore e Instagram: @albisolaturismo).