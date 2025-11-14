Alassio, Maria Boschetto ancora in attesa di cremazione: il funerale si era svolto il 27 ottobre

A quasi tre settimane dal funerale, Maria Boschetto, collaboratrice scolastica delle scuole medie Ollandini di Alassio, non è ancora stata cremata, come da sue volontà.

La donna, 65 anni, era morta il 20 ottobre scorso nella sua abitazione alassina tre giorni dopo essere stata colpita da una finestra durante le pulizie all'interno della scuola. La sua tragica e improvvisa scomparsa aveva dato il via a un’indagine per accertare se vi fosse un collegamento tra l’incidente e la successiva morte.

L’autopsia eseguita nelle scorse settimane non ha evidenziato traumi compatibili con il decesso, né lesioni alla testa o agli organi interni che potessero far risalire l’accaduto a quanto avvenuto a scuola. Per questo motivo gli inquirenti hanno deciso di approfondire ulteriormente, disponendo ulteriori esami specialistici che saranno completati entro i prossimi due mesi.

Nel frattempo, la famiglia resta in attesa di potere accompagnare Maria nel suo ultimo viaggio. Al funerale, celebrato il 27 ottobre nella chiesa di San Giovanni Battista di Alassio, un’intera comunità aveva partecipato con commozione: alunni, colleghi, docenti e rappresentanti dell’amministrazione avevano gremito la chiesa per porgere l’ultimo saluto a una donna stimata e profondamente amata.