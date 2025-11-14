Meteo, cambio di circolazione e un po' di maltempo nel weekend

Oggi ultima giornata di stabilità, da domani le correnti in quota diverranno più sudoccidentali e cicloniche, portando una serie di perturbazioni con piogge, rovesci e temporali soprattutto sulla Liguria. A seguire da martedì arriverà aria più fredda da nord, ma senza precipitazioni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 14 novembre

Il cielo si presenterà in generale sereno o poco nuvoloso al mattino sui settori occidentali del Piemonte e Valle d'Aosta con velature via via più fitte e aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Sulle pianure centrali e orientali, sulle Alpi settentrionali e sulla Liguria nuvolosità bassa con deboli piogge o pioviggini su savonese fino a sera.

Le temperature saranno in calo nelle massime con valori compresi tra 14 e 18 °C.

Venti in generale assenti o deboli variabili su pianure e zone interne del Piemonte. Raffiche meridionali anche forti sulle cime alpine occidentali. Venti deboli o localmente moderati da sudest su coste di Liguria orientale, est su Liguria centrale e nordest su Liguria occidentale.

Sabato 15 e domenica 16 novembre

Cielo in gran parte molto nuvoloso o coperto, con più passaggi piovosi in sequenza. In nottata disabato piogge diffuse su alto Piemonte, rovesci insistenti tra savonese e genovese con probabili disagi fino al mattino. Nel pomeriggio nuovo passaggio un po' più diffuso ma che colpirà ancora principalmente la Liguria centro-orientale, il Piemonte orientale ed il verbano.

Domenica a partire dalla tarda mattinata terzo passaggio ancora più intenso con piogge diffuse un po' ovunque ma con accumuli maggiori sempre nelle aree già citate, e particolarmente intense su Liguria orientale. In questo contesto le nevicate sulle Alpi saranno per la maggior parte oltre i 1800/2000 m. Miglioramento a partire dalla serata a cominciare dalle zone occidentali.

Le temperature avranno bassa escursione diurna, con valori minimi tra i 10 e i 15 °C e massime tra 12 e 17 °C. In generale nonostante il maltempo saranno ancora di poco più calde della media, a causa di questo afflusso mite da sudovest.

Venti deboli variabili, sarà presente scirocco moderato domani su coste liguri centro-orientali e poi domenica tra pomeriggio e sera, con raffiche anche forti.

Tendenza da lunedì 17 novembre

Tempo più stabile a causa della rotazione dei venti in quota da nord, che da martedì porteranno aria più fredda con sensibile calo delle temperature.

