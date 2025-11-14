90enne disperso nei boschi: la pioggia rimanda la nuova battuta di ricerca organizzata da familiari e amici

La nuova ricerca programmata per domani, sabato 15 novembre, è stata rimandata a causa delle condizioni meteo avverse, che non permettono di operare in sicurezza. La decisione è stata comunicata questa mattina tramite i canali social dagli organizzatori: familiari, amici e volontari impegnati da settimane nelle ricerche di Salvatore Fontana, il novantenne scomparso lo scorso ottobre nei boschi tra Altare e Cairo Montenotte, nella zona delle pale eoliche.

La speranza di ritrovare l’anziano non si è mai spenta. Per questo era stata organizzata una nuova battuta di ricerca, con ritrovo fissato alle 8.00 al bivio di Cappa.

L’iniziativa prevedeva una ricerca “a rastrello” nella zona evidenziata in rosso sulla mappa diffusa dagli organizzatori. L’area comprende luoghi come Cascina Sella, Palazzo K, Pala Eolica, Imbocco Galleria e Stazione Funivie, ritenuti potenzialmente significativi per individuare eventuali tracce del passaggio dell’uomo.

Il maltempo, tuttavia, ha reso necessario un rinvio: la pioggia intensa prevista non garantisce le condizioni di sicurezza indispensabili per i volontari.

"Ci teniamo aggiornati", si legge nel post pubblicato questa mattina sui social, con l’invito a restare informati sulla nuova data, che verrà comunicata appena possibile.