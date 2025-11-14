Albisola, cadono calcinacci dal ponte dell'autostrada: chiusa via San Sebastiano

Cadono calcinacci dal ponte dell'autostrada e scatta la temporanea chiusura di via San Sebastiano.

Questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco nella strada che collega con via Paolo VI chiudendo il tratto con il nastro bianco e rosso.

Autostrade ha già preannunciato che la via dovrebbe riaprire già in giornata.

A fine ottobre invece si era staccato un pezzo di cemento dalla copertura cadendo al centro del sottopasso pedonale che collega le strade comunali di Via Sisto IV a Via Paolo VI. Per questo era stata disposta la chiusura al transito dei due varchi.

Un cittadino aveva segnalato che nel tratto iniziale del sottopasso, lato Via Paolo VI, sotto il tracciato autostradale, aveva trovato una porzione di importante entità e dopo la verifica della polizia locale del distaccamento avvenuto presumibilmente a causa della corrosione e della successiva espansione dei ferri dell'armatura interna, era stato deciso di chiudere per motivi di sicurezza.

È stato così ordinato dal Sindaco Maurizio Garbadini ad Autostrade la necessità di effettuare "verifiche di stabilità delle restanti porzioni di competenza e di far eseguire da parte di personale tecnico specializzato gli interventi di riparazione che il caso richieda al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza e pubblica incolumita del sottopassaggio" veniva spiegato nell'ordinanza.