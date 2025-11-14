"Scintille, ancora scintille. Per l’eternità", il nuovo libro di Massimo Pacini: il ricavato per l'Aias di Savona

Un libro il cui ricavato andrà all'Aias di Savona.

“Scintille, ancora scintille. Per l’eternità", questo il titolo dell'opera di Massimo Pacini che ha voluto dar vita a questa iniziativa benefica per aiutare l'Associazione Italiana Assistenza Spastici savonese che ha bisogno di fondi per sistemare la storica sede di via Famagosta.

"È una raccolta di racconti che parla di vita, di memoria, di quelle piccole luci destinate a brillare per sempre.

Il libro è disponibile in formato ebook e cartaceo e verrà presentato ufficialmente sabato 22 novembre alle ore 11, presso la Sala Consiglio – lato pubblico del Comune di Savona - dice Pacini - Finalità benefica in favore di AIAS Savona Onlus. Mi farà piacere incontrarvi per condividere qualche “scintilla” di questa avventura".

L’Aias Savona ha lanciato la campagna di crowdfunding “Aiutaci a tornare a casa” per raccogliere i fondi necessari a finanziare gli interventi strutturali della sede storica di Savona e coprire i costi della sistemazione provvisoria.

L’associazione, che da oltre cinquant’anni è un punto di riferimento fondamentale per il Savonese, offrendo servizi riabilitativi a circa 300 utenti — compresi quelli della Val Bormida — si trova ad affrontare una spesa straordinaria stimata in 472 mila euro.

In base al progetto, erano tre le opzioni considerate: la prima, quella della ristrutturazione e messa in sicurezza (la meno costosa); la seconda, con un intervento più importante che permetterebbe di ottenere la certificazione antisismica; e la terza, dal costo di circa 1,2 milioni di euro, che prevederebbe di demolire l’attuale sede e costruirne una nuova prefabbricata.

Per ovvi motivi economici, il direttivo dell’Aias ha scelto la prima opzione, quella meno onerosa, e ha quindi avviato il progetto di crowdfunding. Il progetto non è solo una richiesta di fondi, ma un vero e proprio appello alla sensibilizzazione e alla partecipazione attiva di tutta la comunità — dalle aziende ai singoli cittadini. L’obiettivo principale, rappresentato anche dal logo “Aiutaci a tornare a casa”, è il rientro nella sede di via Famagosta, essenziale per garantire la continuità e la qualità dei servizi offerti.

La raccolta fondi è attiva e prevede versamenti diretti tramite bonifico bancario (o altri canali telematici) sul conto corrente presso Banca Generali, intestato a Aias Onlus Savona: IBAN IT67S0307502200CC8500345969.

"SCINTILLE, ANCORA SCINTILLE. PER L’ETERNITÀ"

C’è chi ha scrutato il cielo per rivelarne i segreti.

Chi ha dipinto il dolore per trasformarlo in vita.

Chi ha combattuto senza armi, chi ha acceso il futuro con formule e intuizioni, chi ha sussurrato versi tra le mura di una stanza.

Questa raccolta intreccia venti racconti che non parlano di eroi irraggiungibili, ma di esseri umani: fragili, ostinati, spesso soli, eppure capaci di cambiare il destino del mondo. Le loro storie vengono narrate senza svelarne subito i nomi, lasciando che il lettore si perda nei gesti quotidiani, negli sguardi, nelle scelte silenziose che hanno acceso scintille di eternità.

Accanto alle figure che la Storia conosce — scienziati, artisti, poeti, uomini e donne di coraggio — compaiono anche volti inventati, ma possibili: presenze passate e future che proseguono e rafforzano il filo invisibile dell’umanità.

Un libro che invita a riconoscere la grandezza nei dettagli, a scoprire cosa si nasconde nelle pieghe del tempo.

Perché il ricordo — come afferma l’autore — non si trasmette con le statue, ma con una piccola luce meravigliosa che passa di cuore in cuore rischiarando il nostro cammino. Per l’eternità.

Massimo “Max” Pacini

Ingegnere, speaker radiofonico e scrittore ligure.

In quest’opera unisce poesia e realtà, trasformando episodi storici o immaginati in quadri di luce e ombra. Nei racconti i protagonisti emergono attraverso gesti quotidiani e dettagli che diventano simboli universali. Con uno stile evocativo e intenso, fatto di immagini limpide e dialoghi vibranti, Pacini restituisce la forza dei silenzi e la grandezza nascosta nei piccoli atti.

Ha già pubblicato tre opere, tutte con Editoriale Darsena, accolte con particolare favore dai lettori:

• Verso la luce (poesie)

• Scintille per l’eternità (romanzi brevi)

• Cosa resterà di me? (con Athos Enrile: racconti, immagini e musica)

Prezzo di copertina: 18 €

I proventi di questa prima edizione dell’opera sono interamente devoluti a sostegno di A.I.A.S. Onlus Savona (Associazione Italiana Assistenza Spastici).