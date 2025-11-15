Addio a padre Giuseppe Venturi, già viceparroco di Carcare per diversi anni

Si è spento ieri mattina a Frascati, all’età di 86 anni, padre Giuseppe Venturi, figura molto amata anche a Carcare, dove aveva svolto il ruolo di viceparroco per diversi anni, lasciando un ricordo profondo nella comunità.

Le esequie saranno celebrate oggi, sabato 15 novembre, alle ore 15, presso il Santuario della Regina delle Scuole Pie a Frascati.

“Esprimo il mio più sincero cordoglio alla Famiglia Calasanziana, ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”, ha dichiarato il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, unendosi al dolore di quanti hanno conosciuto e apprezzato padre Venturi per il suo impegno pastorale e la sua umanità.