Albenga, la Uildm inauguerà un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità

La UILDM – Sezione di Albenga “Antonio e Amedeo Pareto” annuncia l’inaugurazione del nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, un importante risultato che rafforza l’impegno dell’associazione nel garantire inclusione, autonomia e supporto concreto ai cittadini con fragilità.

L’evento si terrà domenica 23 novembre alle ore 15:00 nel Parco Giochi “Peter Pan” in Via Dalmazia ad Albenga.

Il pomeriggio prevede l’accoglienza delle associazioni e delle autorità, i saluti istituzionali e, a seguire, il rito di benedizione del nuovo veicolo, che sarà presieduto da Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo di Albenga-Imperia.

Il nuovo mezzo, un Ford Transit Custom, è stato donato da un cittadino anonimo e allestito con una pedana per il trasporto disabili, al fine di garantire spostamenti sicuri, accessibili e dignitosi alle persone assistite dalla UILDM.

La giornata sarà presentata da Moira Massari e arricchita dalla musica della band VIKO.

"La UILDM di Albenga esprime profonda gratitudine al generoso donatore, al Comune di Albenga per il patrocinio e all’Associazione Sant’Eulalia e alla Band VIKO per la collaborazione. La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare" dice il presidente Michael Ferrante.