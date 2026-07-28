Le Vele Alassio: quattro appuntamenti tra grandi ospiti e musica internazionale!

Una nuova settimana all’insegna della grande musica e del divertimento attende il pubblico de Le Vele Alassio, con un calendario ricco di eventi pensati per soddisfare gli appassionati di ogni genere musicale.
Giovedì 30 luglio — ore 23:00 — MAMACITA
Si parte giovedì 30 luglio, dalle ore 23:00, con il ritorno di Mamacita, il party che da anni rappresenta uno dei format più amati della nightlife italiana. Un’esplosione di energia, tra Reggaeton, Hip Hop, Trap, Urban e latin vibes, pronta a dare il via a un weekend all’insegna del divertimento.
Promozioni dell'evento:
- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Venerdì 31 luglio — ore 23:00 — FEELINGS
Venerdì 31 luglio, sempre dalle ore 23:00, sarà la volta di Feelings, l'appuntamento dedicato alle sonorità Afro House e Indie Dance. In consolle salirà un altro protagonista della scena elettronica: il DJ e producer francese Baron, affiancato da Terry Iarusci di Club For Life e dal resident DJ del format, Francis Key, per una notte all'insegna della musica di qualità e di atmosfere coinvolgenti.
Promozioni dell'evento:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Sabato 1° agosto — ore 23:00 — STYLHERTZ
Il weekend entrerà nel vivo sabato 1° agosto con Stylhertz – “Where Music Meets Style”. Dalle ore 23:00, protagonista assoluto della serata sarà Judici, che accompagnerà il pubblico con un coinvolgente all night long set, in un evento dove musica, stile ed eleganza si incontrano. Per l'occasione, agli uomini è richiesto un dress code con camicia, in perfetto stile Stylhertz.
Promozioni dell'evento:
- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima
mezz'ora dall’apertura dell’evento.
- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Domenica 2 agosto — ore 16:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con Marco Faraone (Extended Set)
Gran finale domenica 2 agosto con una doppia esperienza firmata Change Your Mind. Si comincia dalle ore 16:00 con il tradizionale daytime, che
vedrà protagonista Marco Faraone in uno speciale extended set, affiancato dai Proudly People, per un pomeriggio di musica elettronica di qualità nella suggestiva cornice vista mare de Le Vele Alassio.
Promozioni dell'evento:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00 / Ticket
(3rd Release): € 25,00 / Ticket (4th Release) - € 30,00. Acquistabile
online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 17:00: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 18:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Domenica 2 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Yaya
Al termine del daytime, la festa proseguirà senza interruzioni con il nighttime di Change Your Mind. Headliner della serata sarà Yaya, affiancato ancora una volta dai Proudly People e da Madjo, per chiudere il weekend con una line-up di assoluto livello. Un'opportunità speciale è riservata ai partecipanti del daytime: chi prenderà parte all'evento pomeridiano potrà infatti fermarsi gratuitamente anche al nighttime, vivendo così un'intera giornata di musica e divertimento nella suggestiva cornice de Le Vele Alassio.
Promozioni dell'evento:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora
dall'apertura dell'evento.
- Ticket d’ingresso: € 10,00. Acquistabile online in anticipo, valido
per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00.
Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Un programma che conferma ancora una volta Le Vele Alassio come uno dei principali punti di riferimento della nightlife estiva della Riviera, capace di ospitare artisti di fama internazionale e di richiamare un pubblico proveniente da tutta Italia.
Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 30th July 2026
Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!
Thursday, 30th July 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
Summer Tour 2026
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
Andrea Pellizzari
Davare Wagwan
Rayden
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-30th-july-2026/239418/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 31st July 2026
Come to Feel the Rhythm!
Friday, 31st July 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
FEELINGS
LINE UP
Baron
Terry Iarusci
Francis Key
PARTNERSHIP
Club For Life
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-31st-july-2026/239482/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 1st August 2026
Where music meets style!
Saturday, 1st August 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
STYLHERTZ
LINE UP
Judici
DETAILS
- Dress Code: Stylish
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Stylish
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-1st-august-2026/239519/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime - Sunday, 2nd August 2026
Sunday, 2nd August 2026
From 4pm to 11pm
LE VELE ALASSIO
presents
CHANGE YOUR MIND
Daytime
LINE UP
MARCO FARAONE
(Extended Set)
Proudly People
DETAILS
- Dress Code: Savage / Flowers
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Savage / Flowers
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-sunday-2nd-august-2026/239578/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Change Your Mind Nighttime - Sunday, 2nd August
2026
Sunday, 2nd August 2026
From 11pm till late
LE VELE ALASSIO
presents
CHANGE YOUR MIND
Nighttime
LINE UP
Yaya
Proudly People
Madjo
DETAILS
- Dress Code: Space / Dark & Silver
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Guests attending the Daytime event can stay inside the club free of
charge for the Nighttime event as well
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Space / Dark & Silver
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- I clienti che partecipano all'evento Daytime possono rimanere gratuitamente all'interno del club anche per l'evento Nighttime
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-nighttime-sunday-2nd-august-2026/239589/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721