Doppio appuntamento con i 'Pomeriggi Musicali' a Finale Ligure: sabato 22 e domenica 23 novembre

La rassegna musicale e artistica "Pomeriggi Musicali - Nuovi percorsi: sonori e artistici", organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS, propone un intenso fine settimana con un doppio evento. La rassegna gode del sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 22 novembre, alle ore 16:30, presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo. Sarà ospite il Trio Rospigliosi, composto da Mattia Dugheri e Lapo Vannucci (chitarre amplificate) e Luca Torrigiani (pianoforte).

Lo spettacolo, intitolato "Equilibri Sonori - Suoni in Movimento: omaggi e fantasie tra Cinema e Classica", intende creare un ponte tra tradizione e modernità. Il programma musicale intreccerà la tradizione classica con le suggestioni del grande schermo, alternando composizioni storiche e contemporanee. Verranno eseguite musiche originali ispirate a celebri melodie di autori come Piotr Ilic Tchaykovsky, Antonio Vivaldi, Nino Rota, Ennio Morricone, oltre a tanghi, milonghe e colonne sonore di film liberamente reinterpretate.

L'evento sarà aperto da due momenti introduttivi, il primo dei quali sarà un breve intervento del C.I.F. (Centro Italiano Femminile) di Finale Ligure per sensibilizzare i presenti in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Vi sarà poi un'introduzione musicale di circa 15 minuti a cura di giovani flautiste e pianiste della Scuola Pianistica Ateneum APS, diretta dal M° Paola Arras. Si esibiranno Viola Gasperini, Irene Barberis, Elisa Vella, Benedetta Ferrua, Sofia Cialdi ed Elena Gambino al flauto, e Rebecca Gattano, Carola Genta e Giulia Casaccia al pianoforte.

L'ingresso al concerto è libero a offerta. Si accettano prenotazioni via Whatsapp al numero 3534639960.

Il programma prosegue domenica 23 novembre, alle ore 16:30, presso il salone di Palazzo Ricci a Finalborgo. Verrà recuperata la conferenza annullata lo scorso 16 novembre a causa dell'allerta arancione.

La seconda conferenza con audizioni, organizzata dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese, verterà sul tema "Attualità, persistenza e trasformazione del Romanticismo". Le relatrici Caterina Vecchiato e Flavio Menardi Noguera dialogheranno sulla persistenza del Romanticismo, prendendo spunto dall’opera pittorica di Caspar David Friedrich e da quella musicale di Franz Schubert.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione di Cultura Musicale “Palma d’oro”. L’ingresso a questa conferenza è libero.