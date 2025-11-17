Savona, domani la veglia di preghiera per le vittime di abusi

Martedì 18 novembre si terrà la quinta Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi nella Chiesa, promossa dal Servizio nazionale per la tutela minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Il tema scelto è "Rispetto. Generare relazioni autentiche" e il versetto della Scrittura che guida i testi dei materiali è tra i più noti del Vangelo: "Lasciate che i piccoli vengano a me" (Mc 10,14). Alle ore 18 nella Chiesa San Raffaele al Porto avrà luogo una veglia di preghiera dal titolo "La carezza di Dio per i piccoli".

"È il rispetto la sostanza etica a cui ancorare le nostre relazioni ecclesiali, quelle verticali come quelle orizzontali, affinché l’altro sia riconosciuto come tale, altro da me, differente - scrive Chiara Griffini, presidente del servizio CEI, nell’introduzione che accompagna i materiali - Di fronte all’altro non solo ci è chiesto di toglierci i sandali per rispettarne la sacralità e l’originalità di cui ciascuno è portatore ma imparare a 'chiedere permesso' per incontrarne la vulnerabilità come tratto dell’umano da integrare e custodire, sempre e ovunque".

"Il limite, se valicato, diventa non solo violazione ma perdita per tutti di quella essenza che ci accomuna, al di là di ogni gerarchia verticale e prossimità orizzontale: la dignità che ci appartiene come esseri umani. Quella dignità inviolabile che Gesù per primo ha riconosciuto ai bambini", osserva. Proseguendo sulla linea tracciata per l’edizione 2024, anche quest’anno il materiale, disponibile sul sito web del servizio CEI (tutelaminori.chiesacattolica.it/rispetto-generare-relazioni-autentiche-v-giornata-nazionale-di-preghiera), è stato elaborato in collaborazione con persone toccate da vicino dalla drammatica realtà dell’abuso.

Le riflessioni proposte sono offerte da un gruppo del settore Apostolato Biblico di una diocesi in cui mediante l’ascolto della Parola è stato possibile condividere e intraprendere percorsi di verità e giustizia su abusi generati dalla violazione del mandato evangelico "Lasciate che i piccoli vengano a me". Le conseguenze ricadono infatti non solo sulle vittime ma anche sulle generazioni familiari successive. Il gruppo ha elaborato il commento biblico e curato anche due testimonianze: quella di una vittima, che ha trovato dopo molti anni la forza di raccontare, e quella della figlia di una vittima, che ripercorre tensioni familiari inspiegate derivanti dall’abuso subito dalla madre e sempre taciuto.

Tra il materiale vi è una cartolina che "potrà essere utilizzata per l’animazione pastorale, come indicato nei testi per le veglie, e divulgandola anche in parrocchie, movimenti e gruppi per stimolare l’attivazione della responsabilizzazione comunitaria, terzo principio delle Linee Guida - spiega Griffini - In questa prospettiva la cartolina sia utilizzata anche in ulteriori momenti formativi condotti nel corso dell’anno, affinché ciascuno possa e debba fare la sua parte nella fedeltà al mandato evangelico e nell’essere attore di tutela per una Chiesa sempre più fattivamente casa sicura, che genera ed educa a relazioni rispettose e autentiche per tutti e tutte".

Nella diocesi di Savona-Noli è attiva la commissione del Servizio per la Tutela dei Minori e delle Persone vulnerabili, che accoglie segnalazioni di eventuali casi di abuso che si verifichino in ambito ecclesiale, garantendo la riservatezza delle persone, e offre iniziative di formazione per gli operatori pastorali. È possibile contattare la commissione scrivendo un'e-mail all'indirizzo tutelaminori@diocesisavona.it.