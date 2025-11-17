Savona, incontro con Laura Imai Messina e presentazione di "Le parole della pioggia"

Per la prima volta a Savona arriva l’amatissima scrittrice italo-giapponese Laura Imai Messina, tradotta in oltre 30 Paesi e con più di mezzo milione di copie vendute. L’appuntamento è per mercoledì 19 novembre alle ore 18, nell’Aula Magna del liceo in via Manzoni 5, con un incontro a cura della Libreria Ubik, in collaborazione con il liceo Chiabrera Martini. Durante l’incontro, la scrittrice presenterà il romanzo “Le parole della pioggia” (Einaudi), moderato da Renata Barberis.

Il romanzo trasporta il lettore in una Tokyo immersa nelle piogge: all’uscita della stazione, una donna attende con l’ombrello aperto, pronta a camminare accanto agli sconosciuti. È un lavoro, ma anche un rito, un gesto di ascolto e cura. Aya, protagonista della storia, vive il tempo sospeso sotto l’ombrello come se appartenesse da sempre a quella dimensione. Intorno a lei, un coro di voci femminili — studentesse, casalinghe, disoccupate, donne senza alternative o con un futuro sorprendente — custodisce memoria e protegge ciò che rischia di andare perduto.

Ogni conversazione sotto l’ombrello resta segreta, e il tempo trascorre in modo diverso: un momento di ascolto, di intimità, che trasforma chi lo vive. Aya porta con sé un Dizionario delle parole della pioggia, catalogo poetico di tutti i tipi di pioggia: quella gelida d’inverno, quella sottile, quella che stacca i fiori di ciliegio. Più della pioggia, però, Aya aspetta Toru, giovane pugile che si allena lungo le salite di Tokyo. In questa attesa si riflette l’idea che anche chi perde ha un ruolo nella vita, poiché da terra riesce a vedere il mondo da un nuovo punto di vista.

Laura Imai Messina si è trasferita a Tokyo a 23 anni, dove ha conseguito un master e un dottorato in Letteratura. Attualmente insegna italiano presso alcune università della capitale giapponese. È autrice di romanzi, saggi e raccolte di storie per ragazzi, tra cui “Quel che affidiamo al vento” (Piemme, 2020), tradotto in oltre 30 Paesi. Per Einaudi ha pubblicato anche “Tokyo tutto l’anno”, “Le vite nascoste dei colori”, “Il Giappone a colori” e “Tutti gli indirizzi perduti”. Insegna Scrittura creativa alla Scuola Holden e collabora con diverse testate nazionali. Vive tra Kamakura e Tokyo, e il suo stile raffinato, unito a uno sguardo privilegiato sul Sol Levante, ne fanno una voce inconfondibile del panorama letterario italiano.