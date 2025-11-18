Albenga piange Carla Puppo, storica “custode” della farinata

Albenga dice addio a Carla Puppo, scomparsa all’età di 84 anni. Figura simbolo della tradizione della farinata insieme alla sorella Maria, lascia la figlia Elena, il genero Sergio, la sorella, la nipote Enrica con il marito Sergio e gli altri familiari.

L’attività di via Torlaro, punto di riferimento per generazioni, era considerata una tappa irrinunciabile per chi cercava una farinata autentica, tra le più apprezzate della Riviera. La famiglia, originaria di Acqui Terme, si era trasferita ad Albenga nel dopoguerra aprendo l’attività che dal 1956 sarebbe diventata un simbolo cittadino. Carla e Maria iniziarono servendo ai tavoli, poi passarono ai fornelli e alla guida completa del locale, oggi passata ad altra gestione, mantenendo intatte qualità, tradizione e un rapporto diretto con i clienti.

I funerali si terranno domani alle 15.30 nella Cattedrale di San Michele ad Albenga.