Andora, attestati di lingua francese con ospite d'onore per gli studenti di Molino: alla cerimonia anche il console a Genova

Ha avuto un ospite d'onore la cerimonia di consegna delle certificazioni DELF Prim e DELF Scolaire di lingua francese e delle certificazioni Trinity per la lingua inglese, avvenuta ieri pomeriggio (18 novembre, ndr) ad Andora a Palazzo Tagliaferro, per tutti gli allievi che, nello scorso anno scolastico, hanno frequentato le Scuole Elementari di Molino Nuovo e superato con successo i relativi esami.



Anche il dottor Luc Penaud, Console Onorario della Repubblica Francese a Genova, ha infatti preso parte all'evento.



Le attività didattiche di preparazione sono state sovrintese dalla Referente di Plesso, Claudia Faedo, e coordinate dalle docenti Cristina Moreno per il francese e Annalisa Viale per l’inglese, con la preziosa collaborazione della dott.ssa Paola Pioli, responsabile dell’Alliance Française di Genova.

La cerimonia, svoltasi alla presenza del vicesindaco Daniele Martino, è stata introdotta da Ramona Piccoli, primo collaboratore del dirigente scolastico Beatrice Pramaggiore, della quale ha portato i saluti.

«La premiazione degli allievi che hanno conseguito queste qualificate certificazioni di livello internazionale conferma l’elevato valore della proposta didattica delle Scuole di Andora – hanno dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis e il Vicesindaco con delega all’Istruzione, Daniele Martino –. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’elevata competenza formativa di tutto il personale docente dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia. Ringraziamo il Console Onorario di Francia a Genova che, con la sua presenza, ha sottolineato l’ufficialità e la solennità di un evento che onora tutta la nostra comunità.»