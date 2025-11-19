Biblioteca di Carcare, boom di lettori e nuovi libri: in arrivo oltre 12mila euro dal Ministero della Cultura

La biblioteca comunale di Carcare continua a crescere, sia nel patrimonio librario sia nel numero dei suoi frequentatori. Il Ministero della Cultura ha infatti riconosciuto al Comune un contributo a fondo perduto pari a 12.669,57 euro, destinato all’acquisto di nuovi volumi. Un sostegno che rientra nel programma nazionale di potenziamento delle biblioteche pubbliche e che permetterà all’ente di ampliare ulteriormente la propria offerta culturale.

L’investimento arriva in un momento particolarmente significativo per la struttura carcarese, che negli ultimi mesi ha registrato un aumento costante dell’utenza. Nel 2024 si sono iscritti al servizio di prestito 34 nuovi utenti, di cui 12 minorenni. Ma è nel 2025 che si è verificata la crescita più evidente: da gennaio a oggi le iscrizioni sono state 57, tra cui ben 27 minori, con un incremento di 23 utenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un dato che testimonia non solo un maggiore interesse da parte dei residenti, ma anche la capacità della biblioteca di attrarre lettori provenienti da un territorio sempre più ampio. Tra i nuovi iscritti figurano infatti cittadini provenienti da Alessandria, Pietra Ligure, Savona, Quiliano, Bergeggi, Osiglia, Calizzano e Piana Crixia, segno di un ruolo culturale che supera i confini comunali.

Grazie alle nuove registrazioni, l’utenza complessiva raggiunge oggi quota 1.911 iscritti, confermando la biblioteca come uno dei servizi pubblici più dinamici del territorio valbormidese.

Parallelamente cresce anche la collezione. Tra il 2024 e il 2025 sono stati catalogati 300 nuovi volumi — tra narrativa, saggistica e novità editoriali — portando il totale del patrimonio librario a circa 35.306 libri. Un aggiornamento reso possibile anche grazie ai finanziamenti ministeriali degli ultimi anni, che hanno favorito il continuo rinnovo degli scaffali.

Il nuovo contributo permetterà ora di proseguire su questa strada, puntando ad arricchire ulteriormente la proposta culturale e a rispondere a un’utenza in costante aumento. Un risultato che premia il lavoro degli operatori e conferma il ruolo centrale della biblioteca come presidio culturale, sociale e formativo per tutta la comunità.