Orientamenti, oltre 35mila presenze per la seconda giornata del Festival

Si è chiusa con oltre 35mila presenze la seconda giornata del Festival Orientamenti, in corso ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova fino a venerdì 21 novembre. Leitmotiv del secondo giorno, oltre a incontri e panel che hanno ottenuto un grande successo di pubblico, la vasta offerta formativa e professionale della Liguria (e non solo): stand di scuole, ITS Academy, università ed enti di formazione, contenuti dedicati alle professioni emergenti, occasioni di confronto con il mondo del lavoro e laboratori pratici.



Sono stati tanti i protagonisti del mercoledì. Con il panel "Donne sul Ponte di Comando – La Blue Economy" si è parlato del ruolo sempre più rilevante delle donne nel settore della blue economy insieme alle socie di Wista Italy, l'Associazione delle donne operanti nel settore marittimo, che hanno incontrato le studentesse e gli studenti presenti in Sala Levante insieme alle professioniste dello shipping, del trade e della logistica.



Largo poi allo sport con tre “Dreamers” d’eccezione. Attilio Lombardo, componente della storica formazione della Sampdoria che conquistò lo scudetto nella stagione 1990-91 e attuale collaboratore tecnico dei blucerchiati, ha portato la sua testimonianza di uomo e di sportivo; Patrizio Masini, giovane centrocampista del Genoa, ha parlato nel suo intervento del valore educativo dello sport, inteso come palestra di vita e strumento per la crescita personale e professionale. Grande successo anche per l’incontro con Andrea Lucchetta, pallavolista tra i protagonisti della ‘Generazione di fenomeni’ che tra anni ’80 e ‘90 diede vita a una delle Nazionali più forti della storia di questo sport: al termine della carriera in campo è divenuto ambassador di Sport e Salute, trasmettendo la passione per il volley e i valori dello sport a centinaia di giovani.



Gran finale, alle 20:30 in sala Grecale, con un panel a cura del celebre psicanalista Massimo Recalcati, che parlerà a genitori, docenti e a tutte le figure di riferimento per i ragazzi su come prendere scelte ponderate per il proprio futuro.



Domani, giovedì 20 novembre, largo a una delle grandi novità dell’edizione 2025: Orientamenti rimarrà aperto al pubblico fino alle 21:30, per permettere alle famiglie di visitare il Festival compatibilmente ai loro impegni lavorativi.



Di seguito alcuni dei principali appuntamenti di domani:



Ore 08:30

Sala 1 - The Space

“Il cinema come linguaggio universale” - Giffoni Film Festival presenta il Modulo Whomi



Ore 09:30

Sala 2 - The Space

“È nata una Stella”: incontro con la pallavolista Stella Nervini



Ore 11:00

Sala 1 The Space

Cosa si nasconde dietro lo schermo del cinema? - “Giffoni in a Day on tour” presenta “I love Cinema”



Ore 11:30

Sala Grecale

“A scuola di privacy”: incontro con Pasquale Stanzione, Presidente Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



Ore 11:30

Sala 2 - The Space

La floricoltura del Ponente ligure incontra gli studenti



Ore 14

Sala 7 Maggio - Capitaneria di Porto

Incontro con il Viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, on. Maria Teresa Bellucci



Ore 15:30

Sala Austro

Premio Progetto Scuola Digitale Liguria - V edizione



Il programma completo delle prossime giornate e le modalità di iscrizione agli eventi sono disponibili sul sito ufficiale del Festival Orientamenti, www.orientamenti.regione.liguria.it