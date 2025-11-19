Quando Marinetti arrivò ad Altare: l’Associazione Culturale Arti e Misteri propone la "Giornata del Futurismo"

Valorizzare la memoria storica del Futurismo altarese e rafforzare l’identità culturale del paese. È l’obiettivo della richiesta presentata al Comune di Altare dall’Associazione Culturale Arti e Misteri, rappresentata dal presidente Fulvio Michelotti, che propone di istituire ufficialmente l’8 agosto come “Giornata del Futurismo”.

La data ha un forte valore simbolico: l’8 agosto 1932 Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del movimento futurista, visitò la Società Artistico Vetraria e incontrò il Gruppo Futurista Altarese, una realtà vivace e oggi riconosciuta negli studi sull’arte e sulla letteratura del Novecento. Un episodio documentato e spesso citato nelle principali fonti dedicate al Futurismo italiano.

Secondo Michelotti, il Futurismo rappresentò “un momento di grande rilievo nella storia culturale italiana” e Altare fu uno dei suoi centri di riferimento. Una memoria che, sostiene l’associazione, resta ancora oggi radicata nella comunità e nel suo spirito creativo.

La proposta prevede che l’8 agosto sia dedicato ogni anno a iniziative culturali, didattiche, artistiche e turistiche legate al Futurismo, con tre obiettivi principali: valorizzare la memoria storica locale, promuovere attività legate al movimento a livello nazionale e rafforzare l’identità culturale del paese.

L’associazione si dice disponibile a collaborare con l’amministrazione comunale per progettare eventi e manifestazioni legati alla ricorrenza. La decisione passa ora al Comune: il Consiglio comunale discuterà la proposta domani, giovedì 20 luglio.