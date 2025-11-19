Urbe, dopo 11 anni chiude La Locanda dei Garofani: "Mi mancherete"

Un'attività riaperta nel 2014 ad Urbe che purtroppo chiude i battenti.

La trattoria La Locanda dei Garofani in località Martina d'Olba tirerà infatti su la serranda per l'ultima volta a fine mese.

"Il 30 novembre sarà il nostro ultimo giorno, come corre veloce il tempo. Sembra ieri, ma sono già 11 anni che la Locanda dei Garofani ha aperto i battenti e è stata una sfida per me ma è stata un’esperienza bellissima - dice la titolare - Mi mancherete tutti, gli amici, i clienti-amici, il profumo dei boschi, il tempo che qui a Urbe è diverso, meno frenetico, più a misura d’uomo".

"Mi mancheranno i miei collaboratori che mi hanno sopportato e supportato, mi mancherà il silenzio, il sole, le foglie che cambiano colore. Una parte della mia anima resterà sempre qui con voi. Vorrei ricordare alcuni amici che non ci sono più e con i quali ho condiviso momenti felici. Ciao Doriana, la mia Dodi, ciao Claudio, mi sembra di vederti ancora lì con quel tuo sorriso da prendere in giro il mondo - prosegue nei suoi ringraziamenti - Grazie a Patrizia, a Mara, a Claudia, a Francesca ma soprattutto grazie a Luigi, mi hai insegnato tanto, a Ivina, amica carissima e supporto indispensabile, a Salvatore, solo tu riesci sempre a tranquillizzarmi e a farmi ridere. Grazie a Giampiero, sei un vero amico, grazie a Urbe che mi ha dato la possibilità di fare questo lavoro meraviglioso e darvi con la mia cucina tutto l’affetto che ho per voi, mi mancherete e non sapete quanto".