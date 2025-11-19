Lo Zonta Club di Savona aderisce alla campagna "Zonta says no to violence against women – contro la violenza di genere"

 / Eventi

Sabato 22 novembre alle ore 18, presso la libreria Ubik, sarà presentato il libro "La mia tana" della scrittrice Sabrina Volpe

Lo Zonta Club di Savona aderisce alla campagna &quot;Zonta says no to violence against women – contro la violenza di genere&quot;

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa ricorrenza acquista un’importanza cruciale di fronte ai dati drammatici, che continuano a documentare la persistenza del fenomeno a livello globale.

Nel 2025 i femminicidi registrati in Italia sono stati circa 70, un numero che sottolinea tristemente quanto la violenza di genere persista e richieda un impegno costante nella promozione di iniziative e campagne di sensibilizzazione.

Lo Zonta Club di Savona, in collaborazione con la libreria Ubik e con il patrocinio della Consulta provinciale femminile e della Fidapa, aderisce alla campagna “Zonta says no to violence against women – contro la violenza di genere” con la presentazione del libro "La mia tana", della scrittrice Sabrina Volpe, sabato 22 novembre alle 18 presso la libreria Ubik a Savona.

A moderare l’evento saranno la giornalista Elisabetta Mandraccio e la presidente dello Zonta Club Savona, Elisa Zanelli, che guideranno la discussione sul tema della violenza attraverso le pagine del libro di Sabrina Volpe.

“Mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza è la nostra priorità. Attraverso la cultura e i service vogliamo dare un aiuto concreto e una voce alle donne che ne hanno bisogno”, afferma Elisa Zanelli.

Zonta Club of Savona Area, fondato nel 1982, è membro di Zonta International, un’organizzazione mondiale di donne, aperta anche alla partecipazione maschile, che lavorano insieme per migliorare la condizione femminile nel mondo attraverso azioni di service e advocacy.

Zonta International è stata costituita l’8 novembre 1919 a Buffalo, USA, dalla scrittrice e giornalista Marian De Forest. È composta attualmente da 33.000 membri, distribuiti in più di 1.200 club in 69 paesi.

È l’unica organizzazione non governativa internazionale di servizio ad avere uno status consultivo permanente presso l’ONU, una posizione consultiva all’UNESCO e all’UNICEF e uno stato di partecipazione al Consiglio d’Europa. Una realtà che supporta la causa delle donne nel mondo e firma protocolli di intesa per service internazionali.

Zonta, nel linguaggio degli indiani Sioux, significa “onesto e degno di fiducia”.

Tutta l’attività di Zonta Club Savona è finalizzata a mettere in atto concretamente, anche sul territorio, gli obiettivi definiti a livello internazionale, dedicandosi, oltre che all’organizzazione di eventi culturali e divulgativi, alla creazione di service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale e scolastico.

