Lo Zonta Club di Savona aderisce alla campagna "Zonta says no to violence against women – contro la violenza di genere"

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa ricorrenza acquista un’importanza cruciale di fronte ai dati drammatici, che continuano a documentare la persistenza del fenomeno a livello globale.

Nel 2025 i femminicidi registrati in Italia sono stati circa 70, un numero che sottolinea tristemente quanto la violenza di genere persista e richieda un impegno costante nella promozione di iniziative e campagne di sensibilizzazione.

Lo Zonta Club di Savona, in collaborazione con la libreria Ubik e con il patrocinio della Consulta provinciale femminile e della Fidapa, aderisce alla campagna “Zonta says no to violence against women – contro la violenza di genere” con la presentazione del libro "La mia tana", della scrittrice Sabrina Volpe, sabato 22 novembre alle 18 presso la libreria Ubik a Savona.

A moderare l’evento saranno la giornalista Elisabetta Mandraccio e la presidente dello Zonta Club Savona, Elisa Zanelli, che guideranno la discussione sul tema della violenza attraverso le pagine del libro di Sabrina Volpe.

“Mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza è la nostra priorità. Attraverso la cultura e i service vogliamo dare un aiuto concreto e una voce alle donne che ne hanno bisogno”, afferma Elisa Zanelli.

Zonta Club of Savona Area, fondato nel 1982, è membro di Zonta International, un’organizzazione mondiale di donne, aperta anche alla partecipazione maschile, che lavorano insieme per migliorare la condizione femminile nel mondo attraverso azioni di service e advocacy.

Zonta International è stata costituita l’8 novembre 1919 a Buffalo, USA, dalla scrittrice e giornalista Marian De Forest. È composta attualmente da 33.000 membri, distribuiti in più di 1.200 club in 69 paesi.

È l’unica organizzazione non governativa internazionale di servizio ad avere uno status consultivo permanente presso l’ONU, una posizione consultiva all’UNESCO e all’UNICEF e uno stato di partecipazione al Consiglio d’Europa. Una realtà che supporta la causa delle donne nel mondo e firma protocolli di intesa per service internazionali.

Zonta, nel linguaggio degli indiani Sioux, significa “onesto e degno di fiducia”.

Tutta l’attività di Zonta Club Savona è finalizzata a mettere in atto concretamente, anche sul territorio, gli obiettivi definiti a livello internazionale, dedicandosi, oltre che all’organizzazione di eventi culturali e divulgativi, alla creazione di service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale e scolastico.