A10 Genova–Savona: 8 km di coda per manifestazione

AGGIORNAMENTO: alle ore 11:15 circa, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da una manifestazione che sta interessando la viabilità ordinaria.
++++
Alle ore 8 circa, sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Pra' e l'allacciamento A10/A7 verso Genova, si registrano 8 km di coda a causa di una manifestazione che sta interessando la viabilità ordinaria.
Per lo stesso motivo, si registrano code in uscita alla stazione di Genova Aeroporto per chi proviene da Savona.
In A7 code in uscita a Genova Sampierdarena e 4 km di coda nel tratto compreso tra l'allacciamento A7/A12 e Genova Sampierdarena in direzione Genova.
Inoltre, registrano 2 km di coda in A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Genova est e l'allacciamento A12/A7 in direzione Genova.
Per le lunghe percorrenze gli utenti in viaggio verso Milano o Livorno si consiglia di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce.