A Savona la tavola rotonda intitolata "Fenomeno Violenza - La famiglia: risorsa e problema"

I numerosi studi e interventi sulla violenza di genere, evidenziati anche dalla “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, mostrano un dato pressoché costante: la violenza si manifesta spesso all’interno dei legami più stretti, familiari o affettivi. Per affrontare questo tema, il Consultorio Familiare ACF di Savona e la Fondazione IV Comandamento di Cuneo, attive nel supporto psicologico a criticità relazionali, personali, familiari e legali, hanno organizzato una tavola rotonda intitolata “Fenomeno Violenza - La famiglia: risorsa e problema”, che si terrà sabato 22 novembre alle 16.30 nella sala consiliare del Comune di Savona.

Durante l’incontro, gli esperti discuteranno della famiglia come luogo delle relazioni più intime, dove possono nascere e svilupparsi dinamiche di violenza e spazi di rischio. Quando la famiglia perde la sua capacità di cura, infatti, può trasformarsi in un contesto di controllo e sopraffazione, favorendo l’insorgere di comportamenti violenti. La tavola rotonda affronterà anche il ruolo della comunità e del sostegno nel trasformare una famiglia “problema” in una famiglia “risorsa”, attraverso consapevolezza, prevenzione e cura.

Interverranno Sandra Vasé, psicoterapeuta e psicologa specializzata in psicoterapia e psicologia forense, Maria Chiara Restori, pedagogista clinica, Tecla Trotta, della presidenza Nazionale del Centro Italiano Femminile, e Patrizia Valsecchi, sociologa. L’incontro sarà moderato da Cristina Freccero, psicologa psicoterapeuta e vicepresidente del Consultorio Familiare ACF Odv.