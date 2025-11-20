"Che genere di politica?": a Savona una giornata di riflessioni su linguaggio e violenza di genere

Sabato 22 novembre, in avvicinamento alla Giornata per l'eliminazione della violenza di genere che si celebra ogni anno il 25 novembre, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà la tappa ligure dell'evento nazionale promosso da Alleanza Verdi Sinistra, intitolato "Che genere di politica?".

A partire dalle ore 10:00, la giornata sarà dedicata a un'analisi approfondita del legame tra linguaggio e violenza, esplorando come le parole costruiscano le relazioni sociali e le dinamiche di potere.

Con il sottotitolo "La violenza delle parole, le parole della violenza", l'iniziativa offre un approccio multidisciplinare per comprendere il peso del sessismo nella comunicazione quotidiana, nell'hate speech online e nelle narrazioni dei media.

Il fitto programma, moderato dalla consigliera regionale Serena Pellegrino, prevede una serie di panel che si estenderanno fino alle 16:00. La mattinata affronterà temi cruciali come la violenza simbolica e la responsabilità dell'informazione, con interventi di esperte come Alessandra Costante (Segretaria Nazionale FNSI) e rappresentanti istituzionali. Nel pomeriggio, il focus si sposterà sul linguaggio inclusivo e sulla comunicazione pubblica responsabile, con i contributi di Donatella Albini e Nadia Ottonello, per concludersi con uno spazio dedicato alle testimonianze e alle narrazioni dirette.

L'apertura dei lavori vedrà i saluti istituzionali del sindaco Marco Russo e della consigliera regionale Selena Candia, affiancati dai rappresentanti locali di Europa Verde, Sinistra Italiana e del Centro Antiviolenza Telefono Donna. Introdotto da Maria Gabriella Branca ed Elena Comelli, l'evento non rappresenta solo un momento di riflessione locale, ma si inserisce in un percorso nazionale più ampio: le conclusioni, infatti, sanciranno un simbolico "passaggio di testimone" alla città di Livorno, confermando l'impegno diffuso su questi temi.