Orientamenti, l'assessore Ferro all’incontro con Attilio Lombardo (FOTO)

Una serata all'insegna dei valori educativi e sociali dello sport. Questo il tema principale dell'incontro che si è tenuto nella serata di martedì ad Orientamenti, con un "Dreamer" d'eccezione: l'ex calciatore e bandiera blucerchiata Attilio Lombardo.



"Nell'anno in cui la Liguria è la Regione Europea dello Sport, rilanciamo grazie ad Orientamenti alcuni concetti chiave della nostra nomina europea: lo sport deve essere per tutti e di tutti perché è una vera palestra di vita, in grado di abbattere le barriere e veicolare valori come la condivisione, il sacrificio, il rispetto dei compagni e degli avversari - commenta l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro. - Non poteva esserci occasione migliore di questo confronto con un campione dentro e fuori dal campo come Attilio Lombardo che, attraverso la sua testimonianza e il suo bagaglio di esperienze, ha ispirato e invitato a sognare con ambizione tanti giovani tifosi e appassionati”.



Attilio Lombardo nella sua carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto: fra i suoi successi, si ricorda il memorabile Scudetto vinto con la maglia della Sampdoria nella stagione 1990-91. Oggi è ancora nello staff tecnico del club blucerchiato, in veste di collaboratore tecnico. Nel corso del suo intervento, attraverso aneddoti e racconti è stata approfondita la tematica dello sport come prezioso strumento di crescita personale e professionale e come elemento di aggregazione e inclusività. L'incontro rientra nell'ambito del calendario di "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport".

